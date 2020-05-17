Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye salgına rağmen turizmi başlatıyor /17 Mayıs 2020 10:32

Türkiye salgına rağmen turizmi başlatıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar," dedi.

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Ersoy, NTV’ye yaptığı açıklamada , "Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşündüğünü" ifade etti.

Birçok ülkede düzelmeler yaşandığını belirten Ersoy, şöyle konuştu: "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz. (Covid-19 süreci) Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı."

Bakan Ersoy açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: "İç hat uçuşları, benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa, veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum. Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum. Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var."

Türkiye, sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor

Bu arada Sağlık Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecinde sağlık turizmi kapsamında, 20 Mayıs'tan itibaren 31 ülkeden gelecek hastaların kabul edileceğini bildirdi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin imzalı resmi yazıda, Covid-19 ile mücadele süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında Türkiye'den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabul şartları, ülkeye girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirlerin belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, uluslararası sağlık turizmi kapsamında, 20 Mayıs 2020'den itibaren Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan ile KKTC'den gelecek hastalar kabul edilecek.
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