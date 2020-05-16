İşareti Erdoğan verdi

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının akabinde tutuklandı.





Yıldırım, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine kimlik sorduğu için yaşanan tartışma sonucu ailesiyle gözaltına alınmış, akabinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ancak Erdoğan'ın "PKK" benzetmesi üzerine tutuklandı.





Adana 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi çıkarılan Yıldırım, savunmasında olay sırasında kendisinin darp edildiğini ve tartıştığı kişinin kaymakam olduğunu bilmediğini söyledi.





"SOMUT DELİLLER VAR" DEDİ





Mahkeme “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan Yıldırım hakkında tutuklama kararı verirken, Yıldırım’ın “Aramızda itiş kakış oldu” ifadesini ise tevili ikrar olarak değerlendirdi.





Mahkeme kararında Yıldırım’ın Koronavirüs salgını sırasında yardımları engellemeye çalıştığını ileri sürerek, “Şüphelinin Yüreğir Kaymakamı ve Kaymakam korumasının üzerine yürüdüğüne dair tanık beyanı dikkate alındığında şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini varlığını gösteren somut delillerin bulunması…” ifadelerine yer verdi.





Mahkeme adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına hükmetti.