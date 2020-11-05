Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeyecek

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye, Somali'nin IMF'e olan ve vadesi geçmiş borcunun ödenmesine katkıda bulundu. Bu katkıyla Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunun 3,5 milyon dolarını ödeme kararı aldı.



Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin, Somali'nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime Türkiye, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR'lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verdi.





Resmi Gazete'de yayınlanan Milletlerarası Anlaşma'da yer alan bilgilere göre IMF tarafından 25 Mart 2020'de Özel İhtiyat Hesabı ve IMF'nin tahsili gecikmiş faiz alacaklarından kaynaklanan gelir kaybının telafi edilmesi amacıyla yapılan kesintilerden Türkiye'ye 11 milyon 906 bin SDR Türkiye'ye iade edildi.





Bu paranın 2 milyon 372 bin SDR'si de Somali'nin yönetilen hesabına Türkiye'nin kota payı oranında hibe edildi.





Özel çekme hakkı (SDR) (Special Drawing Rights) IMF tarafından 1969 yılında oluşturulan uluslararası bir rezerv para birimidir ve aynı adı taşıyan ayrı bir departman tarafından çıkartılıyor.