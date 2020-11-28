Türkiye turizmini asıl bitiren verilerin saklanması oldu

Türkiye’nin yeni açıklamaya başladığı vaka sayılarını uzun bir süre gizlemesi turizmi de vurdu. Sadece Muğla’ya gelen turist sayısı 2.2 milyon azaldı. Turizm gelirlerinin düşmesi sonucu birçok esnaf kepenk indirdi.







AÇIKLANMAYAN VERİLER BÜYÜK ETKEN





Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’a konuşan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla’ya gelen turist sayısında yüzde 80 azalma yaşandığını, bu düşüşte daha düne kadar açıklanmayan vaka sayısının büyük etken olduğunu söyledi. Alban, vaka sayılarını açıklamayan Sağlık Bakanlığı’na bu kararın turizme bir katkısının olmayacağını, aksine ters tepki oluşturup güven kaybı yaşatacağını bütün yaz boyunca söylediklerini, ancak dinletemediklerini vurguladı.





ESNAF SEZON ORTASINDA KEPENK İNDİRDİ





İngiltere’nin Kovid-19 vakalarını, uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımladığı gerekçesiyle Türkiye’yi seyahat koridoru listesinden çıkardığına işaret eden Alban, özellikle İngiliz turistlerin tercih ettiği Marmaris ve Fethiye’nin bu karardan olumsuz etkilediğini bildirdi. Alban, daha sonra aynı gerekçeyle Almanya’nın, Türkiye’yi seyahat koridorundan çıkardığını, turizmin tam anlamıyla çöktüğüne dikkat çekti. Alban, turizm gelirlerindeki düşme nedeniyle birçok esnafın sezon ortasında dükkânlarını kapattığını söyledi.