Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye üzerindeki 'Libya' baskısı artıyor /25 Mayıs 2021 21:25

Türkiye üzerindeki 'Libya' baskısı artıyor

Diğer bazı ülkelerinde doğrudan ya da dolaylı olarak gücünün bulunduğu Libya'da Libya'da askeri varlığını hissettiren Türkiye üzerinde bu konuyla ilgili baskıların arttığı belirtildi.

SHABER3.COM

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Libya'da askeri varlık barındırdığı gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik uluslararası baskılar artıyor.

Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermek için yüzlerce askerini ve binlerce Suriyeli savaşçıyı Rusya'nın ve Sudanlı paralı askerlerin desteğini alan Libyalı General Halife Hafter'e karşı harekete geçirmişti.

Yunan Ulusal Savunma Üniversitesi'nde (Hellenic National Defense College) misafir uzman olarak görev yapan Aya Burweila, Libya'da ateşkesin hakim olduğu ve Aralık ayında yapılması planlanan seçimlerin beklendiği mevcut ortamda tüm yabancı askeri güçler üzerinde ülkeden ayrılmalarına ilişkin baskının arttığını söylüyor.

"İster Türkiye olsun ister Sudan, Libya'daki tüm yabancı askeri varlıkların ülkeden çıkarılması için iki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısı çıkarıldı. Siyasi manzara çok değişti" diyen Burweila, "Türkiye'nin Libya'nın Akdeniz kıyısında askeri varlığını çoğalttığına ilişkin farkındalık arttı. Gerek Avrupa Birliği gerekse ABD, Türkiye'nin Libya'daki niyetiyle ilgili gerçeğin farkına vardı" şeklinde konuşuyor.

Ankara, Türk askerlerinin, Libya'nın uluslararası arenada tanınan hükümetinin daveti üzerinde ülkede bulunduğu konusunda ısrarlı. Ancak Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş, Türk güçleri dahil Libya'daki tüm yabancı askerlerin ülkeden ayrılması çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Libya'da bir hava üssü bulunuyor. Türk medyasında çıkan haberlere göre Ankara ayrıca bir donanma üssü kurma arayışı içinde.

Türkiye'nin Libya'da giderek büyüyen askeri varlığı, bölgede nüfuz oluşturmak için Türkiye'yle rekabet eden Fransa'nınsa tepkisini çekiyor.

Haber sitesi GazeteDuvar'da yazan uzman İlhan Uzgel, Ankara'nın kısmen de olsa uluslararası baskılara kulak vermek zorunda kalacağını kaydediyor.

"Türkiye, Suriye'den Libya'ya getirdiği cihatçıları ve savaşçıları kesinlikle geri çekmek zorunda kalacak" diyen Uzgel, "Türkiye Libya'da savaş gücü ya da taktiksel güç değil, az sayıda irtibat personeli tutabilir. Ancak Libya'daki askeri varlığı, Türkiye açısından çok güçlü bir koz" şeklinde konuşuyor.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanan bir raporda Türkiye'nin binlerce paralı askeri Libya'ya gönderdiği yazılıydı. Ankara, Libya'da konuşlandırılan Suriyeli savaşçıların cihatçı gruplarla bağlantıları olduğunu reddediyor.

Türkiye şu anda hem Washington hem de Avrupa Birliği'yle ilişkileri iyileştirmeye çalışıyor. Ankara, Libya konusunda işbirliğiniyse bir koz olarak görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Mesut Caşin, tüm yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi durumunda Türk hükümetinin de güçlerini çekmeye hazır olduğunu söyledi. Caşin, Türk ordusunun Libya'da önemli bölgesel rol üstlenebileceğinin de altını çizdi.

"Türkiye Libya'da askeri nüfuz istemedi, buna ihtiyacımız yok" diyen Caşin, "Ancak Türkiye ve Avrupa Birliği belki işbirliği yapabilir. Türkiye Frontex Avrupa Birliği sınır güvenliğini desteklemeyi hedefliyor. Bu sadece Türkiye, hatta İtalya için değil, Malta da bu durumu destekliyor" şeklinde konuştu.

Libya, göçmenlerin Avrupa Birliği'ne yasadışı yollardan giriş yapmak için Akdeniz'e açıldıkları ana noktalardan biri. Uzmanlar, Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki işbirliğini gelecekte yapılacak müzakerelerde kendi lehine kullanmanın yollarını aradığını kaydediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye üzerindeki 'Libya' baskısı artıyor Sonraki Haber >>

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:46:58