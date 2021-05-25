Rus muhalif Navalni hakkında yeni dava kararı

Daha önce hakkında iki dava açılan ve hala cezaevinde tutulan Rus muhalif lider Aleksey Navalni hakkında bu kez de mahkeme hakimine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.





Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi edilen ve Moskova dönüşünde gözaltına alınarak tutuklanan Aleksey Navalni hakkında yeni bir dava açıldı.





Daha önce şirketi üzerinden zimmetine para geçirmek ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaralanan bir Rus askere hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Navalni bu kez de mahkeme hakimine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak.





Navalni'nin avukatı Olga Mihaylova, Navalni'ye açılan yeni dava ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda Navalni'e yönelik üç davayla ilgili soruşturma yürütülüyor. Son dava, hakime hareket şeklinde gerçekleşen 'mahkemeye saygısızlık' maddesinden açıldı. Navalni, tüm davalarda zanlı sıfatıyla yer alıyor" ifadelerini kullandı.





Moskova'nın 200 kilometre uzağındaki Vladimir şehrinde bir cezaevinde tutulan Navalni, tutukluluğunun politik bir karar olduğunu savunarak, açlık grevine başlamış hastaneye kaldırılmasının ardından açlık grevini sonlandırmıştı.