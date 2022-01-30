Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 189 can kaybı ve 88 bin 145 yeni vaka /30 Ocak 2022 19:34

Türkiye'de 189 can kaybı ve 88 bin 145 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Covid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN 'OMICRON' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 30 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
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