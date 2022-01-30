"Asgari ücret artışının yüzde 43'ü faturalara gitti"

CEBE GİRMEDEN ERİDİ





ELEKTRİK FATURASI 160 LİRA ARTTI





DOĞAL GAZ FATURALARI 185 LİRA ARTTI





BİR DEPONUN MALİYETİ 200 LİRA ARTTI





CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ocak ayının sonu itibarıyla ilk kez vatandaşların cebine girecek 2022 yılı için belirlenen asgari ücretteki artışın enerji faturalarına yapılan zamlar nedeniyle şimdiden buharlaştığına dikkat çekti.Akın, “Ayda 230 kilovatsaat elektrik tüketen, ısınma amaçlı ayda 300 metreküp doğal gaz harcayan ve aracına ayda bir depo akaryakıt alan bir vatandaşın bu ay alacağı ücret artışının neredeyse yarısı şimdiden buharlaştı. Eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi bir asgari ücretli vatandaşın alacağı 1293 lira tutarındaki ücret artışının yüzde 43’ünü oluşturan 565 lira daha ilk aydan fatura zamlarıyla eriyip bitti” değerlendirmesinde bulundu.Akın, “Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, 2022 yılı için belirlenen yeni ücreti ilk kez önümüzdeki hafta almaya başlayacak. Ancak ücretin açıklanmasının üzerinden geçen yaklaşık 45 gün içinde gelen zamlar, maaşın büyük bir bölümünü daha ilk aydan götürdü” dedi.Asgari ücretin açıklanmasından 15 gün sonra elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçildiğini aktaran Akın, “İktidarın kademeli tarifeyi zam aracına dönüştürmesi nedeniyle dört kişilik bir hanenin ortalama tüketiminin çok altında ilk kademe belirlendi. İlk kademeye yüzde 52, ikinci kademeye ise yüzde 127 oranında zam yapıldı. Buna göre asgari tüketim olan 230 kilovatsaat tüketimin faturaya yansıması 210 liradan 370 liraya yükseldi. Buna göre elektriğe yapılan zammın farkı 160 liraya çıktı” ifadelerini kullandı.Asgari ücretin açıklanmasından 15 gün sonra yeni yılla birlikte konutlarda doğal gaz tarifesine de yüzde 25 oranında zam yapıldığını belirten Akın, “Hava sıcaklığının sıfır derecenin üzerine çıkmadığı kış aylarında ortalama 100 metrekare büyüklüğündeki bir evin 21 ila 22 derece sıcaklıkta olması için günde 10 ila 11.5 metreküp doğal gaz harcaması gerekiyor. Ankara’da 300-350 metreküp doğal gazın faturaya yansıması 630 lira ila 735 lira olurken, yapılan son zamla 300 metreküpün faturaya yansıması 790 lira; 350 metreküpün faturaya yansıması ise 980 liraya çıkıyor. Buna göre doğal gaza yapılan zammın farkı da ısınma amacıyla yapılan asgari tüketimde 160 lira ile 185 lira arasına çıktı” dedi.Asgari ücretin açıklandığı 16 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da bir litre benzinin fiyatının 10 lira 40 kuruş; bir litre motorinin fiyatının 10 lira 38 kuruş, bir litre LPG oto gazın fiyatının ise 8 lira 23 kuruş olduğunu hatırlatan Akın, “Döviz kurunun düşmesine karşın akaryakıt ürünlerine art arda yapılan zamların ardından bir litre benzinin fiyatı yüzde 35 artarak 14 lira 12 kuruşa çıktı. Bir litre motorinin fiyatı ise yüzde 38 oranında artarak 14 lira 36 kuruşa yükselirken; bir litre LPG oto gazın fiyatı da yüzde 13.5 oranında artarak 9 lira 34 kuruşa çıktı. Buna göre bir depo benzinin maliyeti son 45 günde yaklaşık 186 lira; bir depo motorinin maliyeti yaklaşık 200 lira, bir depo LPG oto gazın maliyeti de 55 lira arttı” dedi.Eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi bir asgari ücretli çalışanın 2022 yılında alacağı ücrette net 1293 lira tutarında artış yaşandığını vurgulayan Akın, “Asgari ücretin açıklandığı 16 Aralık 2021 tarihinden bu yana geçen yaklaşık 45 günlük süreçte yalnızca enerji faturalarına yapılan zamların farkı ise toplamda 565 liraya kadar çıkıyor. Buna göre asgari ücretteki artışın yüzde 43.6’sına denk gelen oranı temel bir hak olan enerji faturalarına yapılan zamların farkının ödenmesiyle vatandaşın cebine girmeden erimiş oldu” dedi.