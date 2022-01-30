Samanyolu Haber /Spor / Eski gol kralı olan yıldız isim Galatasaray'a geri döndü /30 Ocak 2022 18:57

Eski gol kralı olan yıldız isim Galatasaray'a geri döndü

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray’da forma giyen Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı ekibe geri döndü. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de 29 kez ağları havalandırarak gol kralı olmuştu.

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Galatasaray yönetimi, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den ayrılarak serbest statüde bulunan Bafetimbi Gomis'i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yaptığı ifade edildi.

GOMIS'TEN PAYLAŞIM

Öte yandan Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray paylaşımı geldi. Fransız golcü, sosyal medya hesabından Galatasaray antrenman formasıyla fotoğrafını paylaşarak altına, "İyi haberi aldığınız o an... Gülümsemem her şeyi açıklıyor" notunu düştü.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray’da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı.

Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de 29 kez ağları havalandırarak gol kralı olmuştu.

Galatasaray’dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu 108 gol kaydetti.
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