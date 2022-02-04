Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 248 can kaybı ve 111 bin 157 yeni vaka /04 Şubat 2022 19:55

Türkiye'de 248 can kaybı ve 111 bin 157 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 Covid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlığın 3 Şubat verilerine göre, dün 455 bin 463 test yapılmıştı. Dün, 107 bin 530 vaka tespit edilirken, 233 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında korkutan artış yaşandı ve 111 bini geçti. Yine can kaybı da arttı ve 248 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 4 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
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