Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın; Hastaneye sevk edilenler var

Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.







Cumhuriyet'in haberine göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.





Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde saat 17.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve takviye jandarma ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi. Cezaevi önüne mahkum yakınları da gelmeye başladı.





11 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.