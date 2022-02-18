Türkiye'de 264 can kaybı ve 87 bin 411 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 yeni koronavirüs testi yapıldı.



87 bin 411 kişinin test sonucu pozitif çıkarken 102 bin 94 kişi de iyileşti.



Yine son 24 saat içinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 264 oldu.



İşte Türkiye'deki 18 Şubat 2022 Çarşamba tarihli koronavirüs tablosu:









