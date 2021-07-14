Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 43 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 907 vaka /14 Temmuz 2021 22:15

Türkiye'de 43 yeni can kaybı ve günlük 6 bin 907 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Türkiye'de dün 234 bin 439 Covid-19 testi yapılmış ve 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Bugün ise vaka sayısındaki artış devam ederek 6 bin 907'ye yükseldi. Yine dün 46 kişi yaşamını yitirmişti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 61.94, ikinci doz ortalaması yüzde 29.98, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 60 milyon 471 bin 752 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller;  Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Bitlis.

Türkiye'nin 14 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
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