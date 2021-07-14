Samanyolu Haber /Spor / Olimpiyatlarda madalya törenine koronavirüs düzenlemesi /14 Temmuz 2021 21:14

Olimpiyatlarda madalya törenine koronavirüs düzenlemesi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Japonya Başbakanı Suga Yoshihide ile yaptığı görüşmenin ardından Tokyo 2020'de güvenliğin artırılması için bir dizi önlem alındığını söyledi.

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Yeni düzenlemeye göre, finallerde ilk üçe giren sporculara tören sırasında madalyaları, önceki oyunlardaki gibi görevlilerce boyunlarına takılarak verilmeyecek. Bir kutu içinde takdim edilecek madalyaları sporcular, kendiler boyunlarına takacak.

Madalya kutularını hazırlayan görevlilerin ise dezenfekte edilmiş maske ve eldiven takması zorunlu olacak. Sporcular da tören sırasında zorunlu maske takacak.

Oyunlara katılacak kafileler ve sporcuların aşılanma oranına ilişkin bilgi veren Bach, "Olimpiyat Köyü'nde kalan sporcu ve yetkililerin yüzde 85'i, IOC üyeleri ve görevlilerinin yüzde 100'ü, aşılama veya daha önce hastalık geçirme yoluyla bağışıklık kazandı. Bu oran, oyunlara katılacak uluslararası basın mensupları arasında yüzde 70 ile 80 arasında değişiyor" dedi.
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