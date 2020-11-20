Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de de kullanılıyor... Hiç bir faydası yokmuş /20 Kasım 2020 09:58

Türkiye'de de kullanılıyor... Hiç bir faydası yokmuş

Türkiye'de de kullanılan remdesivir isimli ilaç hakkında Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı... DSÖ, remdesivir isimli ilacın corona virüsü hastalarına bir etkisi görülmediği için bu ilacın verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Gilead isimli şirketin geliştirdiği ve corona virüsü hastalarına verilen remdesivir isimli ilaç hakkında Dünya Sağlık Örgütü flaş bir son dakika açıklaması yaptı. Çalışmalarını Birleşmiş Milletler bünyesinde sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, “Gilead’ın geliştirdiği ilacın corona virüsü hastalarında ya da solunum cihazına girme ihtiyacını azaltmada anlamlı bir etkisi bulunamadı” açıklamasında bulundu.

Geçen ay ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan remdesivir ile ilgili yazılan ve British Medical Journal isimli hakemli dergide yayınlanan araştırmada remdesivir isimli ilacın hiçbir etkisi olmadığı belirtildi. Makalede, DSÖ’nün “Bu ilaç, Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan hastalara tavsiye edilmiyor. Hastalıkları ne kadar ileri olursa olsun, bu ilacın iyileşmeyi artırdığına ya da ventilasyona girme ihtiyacını azalttığına dair bir kanıt yok” ifadesi kullanıldı.

LİSTEDEN DE ÇIKARILDI

Bu açıklamanın 7.000’den fazla hastanın dahil olduğu dört farklı denemelerde ortaya çıktığı belirtildi. DSÖ, “Remdesivir’in ölüm oranına ya da hastalarla ilgili diğer verilere anlamlı bir etkisi yok. Buna hastaların hastaneden daha hızlı taburcu olmaları da dahil” açıklamasını yaptı. Remdesivir’in yan etkilerinin olabileceğine dikkat çekildi.

Financial Times’a konuşan bir yetkili DSÖ’nün remdesivir’i kullanılabilecek ilaçlar listesinden de çıkardığını söyledi.

Konuyla ilgili Gilead da bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “DSÖ’nün açıkladığı rehberden ve sonuçlardan hayalkırıklığına uğradık. Dünya genelinde vaka sayısının dramatik bir şekilde arttığı bir zamanda doktorlar bu ilaca yöneliyor ve yaklaşık 50 ülkede bu ilaç kullanılıyor” ifadsi kullanıldı.

BAKAN KOCA DA AÇIKLAMIŞTI

Dünyanın birçok ülkesinde corona virüsü hastaları için kullanılan remdesivir hakkında Mayıs ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuştu.


Bakan Koca, “Yakında kullanmaya başlayacağız” dediği ilaç hakkında, “Remdesivir bir antiviral ilaç. Biz 400 hasta ilaç için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç” yorumunu yapmıştı.
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