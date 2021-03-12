Türkiye'de demokrasi geriliyor

İsveç merkezli V-Dem Enstitüsü’nün her yıl düzenli olarak yayımladığı ‘’Liberal Demokrasi Endeksi’’ 2021 raporu açıklandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin de demokrasileri nasıl etkilediği raporda yer aldı.







V-Dem’in hazırladığı rapora göre, dünyada demokrasiler gerilemeye devam ediyor. Raporda, 2020 yılı boyunca özellikle koronavirüs pandemisi ve önlemlerinin 144 ülkedeki demokratik gelişmeyi nasıl etkilediğini de incelendi. Türkiye, Liberal Demokrasi Endeksi listesinde birçok Afrika ülkesinin gerisinde yer aldı.





TÜRKİYE DEMOKRASİSİ EN KÖTÜ SON 30 ÜLKE ARASINDA





V-Dem’in 2021 demokrasi endeksinde 179 ülke arasında 149. sırada yer alan Türkiye, demokrasisi en kötü 30 ülke arasında kendine yer buldu. Öte yandan Türkiye, Trinidad Tobago, Burkina Faso, Senegal ve Namibya gibi Afrika ülkelerinin de gerisinde yer aldı.













Raporda dikkat çeken bir başka detay ise, Türkiye’nin son 10 yılda en çok otokratikleşen 10 ülke arasında yer alması oldu. 2010 yılından 2020 yılına kadar olan 10 yıllık süre zarfı içerisinde liberal demokrasi endeksinin en çok düştüğü üçüncü ülke Türkiye oldu. 2010 yılında 0.40 endeks puanına sahip olan Türkiye, 2020 yılında 0.11 endeks puanına kadar geriledi ve son 10 yılda en çok otokratikleşen üçüncü ülke oldu. Bu alanda ilk iki sırayı ise Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olan Polonya ve Macaristan ele geçirmiş durumda.





İSKANDİNAV ÜLKELERİ İLK SIRADA; ERİTRE SON SIRADA





V-Dem’in hazırladığı raporda ilk 3 sırayı İskandinav ülkeleri paylaşıyor. Dünyada demokrasinin en güçlü olduğu ülke Danimarka olurken, diğer İskandinav ülkeleri İsveç ve Norveç, Danimarka’nın en yakın takipçileri oldu. Danimarka 0.88 endeks puanı ile zirvede yer aldı. Listede birçok AB ülkesi ise ilk 20 sırada yer aldı. Demokrasinin en güçlü olduğu diğer ülkeler ise şu şekilde: Kosta Rika (0.85 puan), İsviçre (0.85 puan), Yeni Zelanda (0.85 puan), Finlandiya (0.84 puan), Almanya (0.83 puan), Estonya (0.83 puan) ve Hollanda (0.82 puan).





AB ülkelerinden Macaristan ise listenin 89. sırasında yer buldu. AB ülkeleri arasında demokrasinin en kötü olduğu ülke olan Macaristan, son 10 yılda en çok otokratikleşen 10 ülke arasında da yer alıyor. Demokrasinin en kötü olduğu ülke ise Eritre oldu. Eritre, 0.01 endeks puanı ile 179 ülke arasında son sırada kendisine yer buldu. Bu alanda Eritre’yi aynı endeks puanı ile Kuzey Kore takip ediyor.







OTOKRATİK ÜLKELER PANDEMİYİ DAHA BASKICI HALE GETİRDİ





V-Dem’in raporunda 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine de ayrı bir yer verildi. Pandemi döneminde demokratik ülkelerin çoğu sorumlu davranırken, bu dönemde demokratik normların en çok zarar gördüğü ülkelerin başında yine Türkiye geliyor. Otokratik rejim ile yönetilen 55 ülkenin pandemi döneminde daha baskıcı hale geldiği ve bu ülkelerin üçte ikisi basın özgürlüklerini daha da kısıtladı.