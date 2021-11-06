Türkiye'de ithal ilaçlarda kriz giderek büyüyor

Türkiye, ithal ilaçların temininde kriz yaşıyor. Bununla birlikte, çocuk ilaçlarında da sorunlar artmaya başladı.

Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Zeki Salih Özcan, bu krizin nöbetçi eczanelerde ciddi sorunlar meydana getirdiği ve sıkışıklığa sebep olduğunu belirtti.

En çok çocuk ilaçları ile ilgili sorun yaşandığını dile getiren Özcan, bu krizin giderek büyüyeceğinden endişe edildiğini ifade etti.

''HASTALAR KAPI KAPI DOLAŞIYOR''





Türkiye'de ilaç krizinin bu yıl daha sert hissedilme sebebini açıklayan Özcan, ''Bir sürü ilaç firması pandemide planlarını öteledi. Fakat bu sene Eylül ayına girdiğimizde, okulların açılmasıyla birlikte bu alandaki birçok ilacın üretim ihtiyacı doğdu. Ve bunun planlamasını maalesef ilaç firmaları ötelediği için sıkışıklık olmaya başladı. İkinci sebep de, her yıl bizim Şubat ayı zam dönemimiz. Bu zamn dönemi için de firmalarımız, Aralık ayından itibaren, üretimlerini biraz yavaşlatmakta. Bu zammın beklentisi de gene bu sıkışıklığa sebep oluyor. Bu ikisi bu sene üst üster gelmiş oldu." ifadelerini kullandı.





Bu durumun özellikle nöbetçi eczaneleri etkilediğini ve yoğunluk oluşmasına sebebiyet verdiğini belirten Özcan, sürekli ilaç kullanan hastaların kapı kapı dolaşmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Özcan devamında, birçok meslektaşının kendi aralarında ilaçları paylaşarak hastalara vermeye çalıştığını belirtti.





''HASTA, İLACA ULAŞAMAMAKTA''





İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri eczacı Zeki Salih Özcan'ın sorularımıza verdiği diğer yanıtlar şu şekilde:





-Önümüzdeki süreci nasıl görüyorsunuz?





Bizim gözlemimiz şu anda çok erken başladı. Halk sağlığı açısından büyük bir sorun. Hasta, ilaca ulaşamamakta. Bu konu ile ilgili sağlık otoritesinden adım atmasını bekliyoruz.





-En çok hangi ilaçların temininde sorun yaşanıyor?





Şu anda yoğunluk çocuk ilaçlarında, çocuk şuruplarında, ağrı kesicilerde ve romatizma ilaçlarında. Bunlar firmalardan zaman zaman parça parça geliyor. Fakat halka, hastaya ulaşması zaman alıyor. Burada büyük bir sorun yaşıyoruz.