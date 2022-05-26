Türkiye'de kumpas diye kapatıldı, ABD terör örgütü olarak tanıdı

AKP iktidarı, 17-25 Aralık gibi Selam Tevhid davasını kumpas olarak niteleyip kapattı. Selam Tevhid örgütünü ortaya çıkaran polisler 17-25 Aralık yolsuzluklarını ortaya çıkarın polislere müebbet hapis cezası verilirken, ABD Halkbank davasının ardından şimdi de Selam Tevhid’i terör örgütü olarak niteleyip yöneticileri hakkında ambargo kararı yayınladı.







BAKANLIK TÜRKİYE’DEKİ SORUŞTURMAYI REFERANS GÖSTERDİ

ABD Hazine Bakanlığı aralarında tanıdık isimlerin de olduğu Hizbullah ve Devrimci Muhafız Kudüs Ordusu bağlantılı kişilere ambargo kararını yayınladı. Kararda Selam Tevhid örgütünün baş şüphelileri de bulunuyor. ABD Hazine Bakanlığı, Selam Tevhid’i terör örgütü olarak tanımlarken, Türkiye’de 2011’de başlatılan soruşturmayı referans göstermesi dikkat çekti.





KAPATAN SAVCI AYM ÜYELİĞİ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye tarihinin en önemli soruşturmalarından biri olarak kabul edilen Selam Tevhid terör örgütü dosyasını AKP iktidarı kumpas olarak niteleyip kapattı. Türkiye’de kanlı eylemlere de imza atan Selam Tevhid terör örgütüyle ilgili soruşturma operasyona dönüşmeden kapatan eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliği ile ödüllendirildi.





ÖRGÜTÜ ORTAYA ÇIKARANLARA MÜEBBET VERİLDİ

Selam Tevhid terör örgütü soruşturmasını yürüten 76 emniyet mensubu hakkında soruşturma başlatan AKP iktidarı, aralarında Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse, Oktay Bulduk, Yurt Atayün ve gazeteci Gültekin Avcı’nın da aralarında bulunduğu 20 kişiye ‘hükumeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, 9 kişiye de müebbet hapis cezası verildi.





SELAM TEVHİD BİRÇOK CİNAYETİN FAİLİ

Selam Tevhid terör örgütü Türkiye’nin yakın tarihinin dönüm noktaları olan Uğur Mumcu, Bahriye Üçok Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetlerinin faili olmakla suçlanıyor. Türkiye’de laik-antilaik çatışması çıkarmak isteyen örgüt, Şii esaslara dayalı bir rejim kurmayı hedefliyor.





İRAN’IN DEVRİM MUHAFIZLARI KUDÜS GÜCÜ’NE BAĞLI

ABD’nin ambargo getirdiği örgütlerden biri olan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü, İran’ın yurt dışındaki faaliyetlerini yöneten askeri kanat. Türkiye’deki örgüt Selam Tevhid terör örgütü Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’ne bağlı olarak faaliyet yürütüyor.