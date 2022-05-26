Isparta'daki elektrik kesintilerinden Erdoğan'ın müteahhitlerine 15,5 milyon lira ceza çıktı

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından mart ayında yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili karar çıktı.







EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta yaşanan elektrik kesintilerine yönelik Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile ilgili soruşturma süreci tamamlandı. Soruşturma sonucunda Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmayarak bölgedeki elektrik dağıtım hizmetinin niteliğini ve kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğü tespit edildi. Bu nedenle Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne 1 milyon 618 bin 333 TL idari para cezası verildi.





Bu cezaya ek olarak Akdeniz EDAŞ merkezinde icra edilen denetimler esnasında şirket kayıtlarını denetime hazır bulundurmaması ve ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri zamanında sunmaması ile ilgili olarak da 1 milyon 618 bin 333 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylece toplam ceza 3 milyon 236 bin 666 TL'ye ulaştı.





TÜKETİCİYE 15 MİLYON TL TAZMİNAT

Öte yandan soruşturma kapsamında Isparta'daki tüm kesinti kayıtları detaylı olarak incelendi ve 2022 yılı şubat ayında 10 saat ve üzerinde gerçekleşen 19 adet uzun süreli kesintiden 27 bin 850 abonenin etkilendiği tespit edildi. Bu sebeple Akdeniz Elektrik Dağıtım Ananim Şirketi söz konusu uzun süreli kesintilerden etkilenen mesken abonelerinin her birine 108,96 TL, diğer abone gruplarına ise bağlantı anlaşma gücüne bağlı olarak 1307,52 TL'ye kadar değişen tutarlarda olmak üzere toplam 15 milyon 583 bin 459 TL tutarında uzun süreli kesinti tazminatı ödeyecek.





Antalya, Isparta ve Burdur bölgelerinde bulunan 2.833.306 nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. kısa adıyla AKDENİZ EDAŞ, Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Limak Holding tarafından işletiliyor.







EPDK BAŞKANI YILMAZ: TÜKETİCİYİ MAĞDUR EDEN BEDELİNİ ÖDER

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Isparta'daki kesintiler konusunun yasal soruşturma süreci beklenmeden hemen bir siyasi malzemeye dönüştürüldüğünü ve bunun doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti.





EPDK'nin ilk günden itibaren süreci yakından takip ettiğini ve soruşturma sürecini sessizce yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Hep söylüyoruz tüketiciyi mağdur eden bunun bedelini öder. Burada da öyle oldu. EPDK yasalar ve yönetmeliklerle hareket eden bir kurumdur. Siyasi değerlendirmelerin hep dışında kalmaya gayret ediyoruz ve işimize bakıyoruz. Soruşturma sürecimizi de bu hassasiyetle ve titizlikle yürüttük. Savunmaları aldık. Gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yaptık. Elbette bu yasal süreç biraz zaman alıyor. Soruşturma sonucu Kurulumuzun aldığı bu karar tüketicilerimize yönelik hizmet kalitesindeki düşüklük sebebi ile bir dağıtım şirketine verilmiş en büyük ceza. Umuyorum sektörümüz de gereken mesajı alacaktır. Kurum olarak, tazminat ödeme süreçlerinin eksiksiz bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini de yakından takip edeceğiz" dedi.