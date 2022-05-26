Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ensar ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceklerini belirtti. ‘Kaçış planı’ açıklamasına ilişkin konuşan CHP Lideri, “Kendi geleceklerini hazırlıyorlar. Mal varlıklarını oraya götürüyorlar. Sermayelerini götürüyorlar” dedi.







Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs’ta ‘bir kaçış planının anotomisi’ni açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etmişti. CHP Lideri, TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD’deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti.





Düzce’de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, ‘kaçış planı’ açıklamasına ilişkin, “Amerikalı bilecek, biz bilmeyeceğiz. Ben burada ne yaptım? Amerikalıların bildiğini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilsin dedim” ifadelerini kullandı.





“ORTADA BELGELER VAR”

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Kılıçdaroğlu, “Ortada iddia yok, ortada belge var. Ne iddiası? Bu para gitmiş mi? Gitmiş. TÜRGEV göndermiş. Evet. Ensar göndermiş. Evet. Yayınlandı mı? Evet. Belgeler sahte mi? Hayır, değil. Para hareketleri doğru mu? Evet, doğru. Neresi yanlış?” dedi.





“BÜTÜN KAYITLARI MAHKEMEYE İSTEYECEĞİZ”

Saymaz’ın kendisi hakkında dava açıldığını hatırlatması üzerine CHP Lideri, “Dava açtıkları için teşekkür ediyorum. Dava açmalarının şöyle bir yararı var: Ensar’ın ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz. O hakim kayıtları getirmezse hakim değildir. Buradan söyleyeyim şimdiden. Hakim, hakimlik yapamaz artık” dedi.