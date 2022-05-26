Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz /26 Mayıs 2022 16:58

Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz

TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD’deki paralel bir vakfa transfer edildiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ensar ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, “O hakim kayıtları getirmezse hakim değildir.” dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ensar ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceklerini belirtti. ‘Kaçış planı’ açıklamasına ilişkin konuşan CHP Lideri, “Kendi geleceklerini hazırlıyorlar. Mal varlıklarını oraya götürüyorlar. Sermayelerini götürüyorlar” dedi.

Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs’ta ‘bir kaçış planının anotomisi’ni açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etmişti. CHP Lideri, TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD’deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti.

Düzce’de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, ‘kaçış planı’ açıklamasına ilişkin, “Amerikalı bilecek, biz bilmeyeceğiz. Ben burada ne yaptım? Amerikalıların bildiğini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilsin dedim” ifadelerini kullandı.

“ORTADA BELGELER VAR”
Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Kılıçdaroğlu, “Ortada iddia yok, ortada belge var. Ne iddiası? Bu para gitmiş mi? Gitmiş. TÜRGEV göndermiş. Evet. Ensar göndermiş. Evet. Yayınlandı mı? Evet. Belgeler sahte mi? Hayır, değil. Para hareketleri doğru mu? Evet, doğru. Neresi yanlış?” dedi.

“BÜTÜN KAYITLARI MAHKEMEYE İSTEYECEĞİZ”
Saymaz’ın kendisi hakkında dava açıldığını hatırlatması üzerine CHP Lideri, “Dava açtıkları için teşekkür ediyorum. Dava açmalarının şöyle bir yararı var: Ensar’ın ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz. O hakim kayıtları getirmezse hakim değildir. Buradan söyleyeyim şimdiden. Hakim, hakimlik yapamaz artık” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV’in bütün kayıtlarını... Sonraki Haber >>

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:09:36