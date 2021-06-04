Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de ne kadar aşı yapıldı? İşte o rakam /04 Haziran 2021 19:11

Türkiye'de ne kadar aşı yapıldı? İşte o rakam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı bilgiye göre Türkiye'de toplam yapılan koronavirüs aşısı miktarı 30 milyon dozu aştı.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 30 milyon doz aşının yapıldığı bilgisini verdi.

Aşılamalara ilişkin bir tablo paylaşan Koca, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" dedi.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre; birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 17 milyonu, ikinci doz aşısını yaptıran kişi sayısı da 12 milyonu aştı.

Koca'nın aşılamaya ilişkin paylaştığı tablo şöyle:


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