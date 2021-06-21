Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de pandemi yasakları kaldırılıyor mu? /21 Haziran 2021 09:23

Türkiye'de pandemi yasakları kaldırılıyor mu?

Kabine toplantısında, temmuzdan itibaren, pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı, kafe ve restoranların faaliyet durumu belirlenecek.

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Kabine toplantısı bugün 15:00’te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantı sonucunda Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ya da kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor.

Toplantıda, Bilim Kurulu’nun çalışmaları, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son haftalarda hızlanan aşılama programı ve Haziran ayındaki kademeli normalleşme adımları değerlendirilecek. Aşılanacak yeni meslek ve yaş gruplarının hangileri olacağı, aşı tedarikinde son durum gibi konular da gündemde olacak.

Temmuz ayından itibaren, pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı, kafe ve restoranların faaliyet gösterdiği 07:00-21:00 saatlerinin esnetilip esnetilmeyeceği görüşülecek.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, alınan kararları toplantı sonrası kamuoyuna duyurması bekleniyor. 


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