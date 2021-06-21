Ermenistan'da seçim: Paşinyan kazandı

Oyların yüzde 95,8'inin sayıldığı kesin olmayan sonuçlara göre Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 54,21 ile birinci sırada, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermenistan İttifak’ı ise yüzde 20,89 ile ikinci sırada yer aldı.







Rus Ria ajansı seçime katılımın yüzde 49,4 civarında olduğunu ve 319 usulsüzlük tespit edildiğini bildirdi.





Savunma Bakanlığı, askerlerin oy kullanmaya zorlandığına ilişkin iddiaları reddederek seçim sürecini gözlemlemeyi sürdüreceklerini belirtti.





Paşinyan: İkna edici bir çocunluğa sahip olacağız





Oy sayımı sürerken sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak taraftarlarına seslenen Paşinyan, partisinin oyların çoğunluğunu aldığın belirterek "Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu kazandığı şimdiden belli. Henüz oylar tam sayılmadı. Ancak ikna edici bir çoğunluğa sahip olacağız" ifadelerini kullandı.





Ulusal ve sosyal uyumu yeniden sağlamanın vaktinin geldiğini söyleyen Paşinyan, "Ermenistan halkı üç yılda ikinci devrimi yaptı. Bu sefer 'kadife' yerine 'çelik' devrim gerçekleştirdi' açıklamasında bulundu.





Paşinyan, ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği ile iş birliğini genişletmeye niyetli olduğunu kaydetti.





Koçaryan: Ön sonuçlar tartışmalı







Seçim yarışını ikinci sırada götüren Ermenistan İttifakı’nın lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ise yaptığı açıklamada, seçime ilişkin kesin olmayan ilk ön sonuçların "tartışmalı" olduğu yorumunu yaptı. Koçaryan, bu sonuçların inandırıcı olmadığını söyledi.





Oylama sonuçları ile ilgili verilerin sekiz aydır toplumsal yaşamda izledikleri gözlemle çeliştiğini ifade eden Koçaryan, sandıklarda organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal olduğunu savundu.





Koçaryan, kayıtlara geçen ve iddia edilen seçim ihlallerinin dikkatli bir şekilde incelenmesini isteyeceklerini, tüm bu sürecin ardından oylama sonuçlarını kabul edeceklerini bildirdi.





Başbakan Paşinyan Ermenistan'ın Azerbaycan ile savaşı kaybetmesinin ardından ülkedeki siyasi krizi sakinleştirmek için erken seçim kararı almıştı. Savaş sonrası imzalanan anlaşmayı "felaket" olarak tanımlayan Paşinyan daha fazla insan ve toprak kaybı yaşanmaması için bu anlaşmayı imzalamaya zorlandığını açıklamıştı.





Parlamentoda çoğunluğu elde eden parti lideri cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilerek başbakan seçiliyor.