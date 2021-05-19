Türkiye'de piyasa kapalı ama dolar coşuyor

Dolar/TL, hacimsiz işlemlerde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kur 8.42 seviyelerine kadar çıktıktan sonra yukarı eğilimini sürdürüyor. Euro/TL ise 10.30 sınırına kadar dayandıktan sonra 10.28 düzeyinde seyrediyor.







Dünya gazetesinin haberine göre; Dolar/TL, geçen hafta 8.50 seviyesinin üzerini test ettikten sonra bu haftaya düşüşle başlamış 8.30'a kadar çekilmişti. Bugünkü yükselişle birlikte dolar/TL'de hafta başında yaşanan düşüşün yarısını geri almış oldu.





Yurt içi piyasalarda 19 Mayıs tatili nedeniyle işlem yapılmazken, yurt dışında günün tek önemli gündem maddesi ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları. Fed, 27-28 Nisan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakları TSİ 21.00'de açıklayacak.





Küresel enflasyon baskısı nedeniyle yükselişini sürdüren spot altın 3 ayın zirvesindeki yerini koruyor. Spot altının ons fiyatı 1.860 dolar seviyelerinde.

