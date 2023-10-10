Türkiye'de sonunda bu da oldu: 25 bin TL'ye resmi lise diploması

Açık liselere geçişin sınırlandırılmasıyla "özel açık liseler" gündeme geldi. Söz konusu liseler, öğrencilere para karşılığı diploma sunuyor.

Devamsızlık kaydı tutulmayan, yüksek not vadedilen bu okullarda kanuna aykırı olarak derse bile girmeden 25 bin liraya lise diploması alınabiliyor. Eğitim uzmanları ise okullardaki denetimlerin artırılmasını istiyor.

NTV'de yer alan habere göre, Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, bu okulların öğrenciyi sadece kağıt üzerinde gösterdikleri için 25-30 bin lira gibi bir ücretle kayıtlarını yaptıklarını açıkladı.

Belirlenen fiyat üzerine normal okul ücretini ilave etmediklerini ifade eden Soğuk, "Çünkü zaten okula herhangi bir maliyeti yok. Öğrenci okula gitmiyor ders almıyor." dedi.





"AĞIR CEZALAR VERİLMELİ"





Öğrencilere sene sonunda okuldan mezun olmuş gibi diplomalarını verdiklerinden bahseden Soğuk, MEB'in şikayet hattı kurması gerektiğini önerdi ve bu tip liselerin kapatılması ve ağır cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.





Başka bir Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz ise, lise kademesinde toplamda 6 buçuk milyon öğrenci olduğunu hatırlattı. Yılmaz, "Bunun yüzde 30'u açık lisedeydi. Tabi açık lisenin önü kapanınca bu öğrenciler başka bir formül aramaya başladılar." diye konuştu.







