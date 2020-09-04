Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye'de virüs yükü çok fazla, kısıtlama için artık çok geç' /04 Eylül 2020 09:50

'Türkiye'de virüs yükü çok fazla, kısıtlama için artık çok geç'

Dünyada yüzde bir olan ağır hasta oranının Türkiye’de bir ayda yüzde 74 arttığını belirten Prof. Esin Davutoğlu Şenol, toplumdaki virüs yükünün çok fazla olduğunu söyledi. Önlemlere uyanların da hastalığı kaptığına dikkat çeken Şenol, “Kısıtlama için çok geç” görüşünü savundu.

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Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, koronavirüs salgınının büyük bir hız kazandığını belirterek “Salgın tümüyle kontrolden çıkmış durumda. Çok sayıda belirtisiz ve belirtili enfekte kişi var. Bunların da yansımalarını göreceğiz. 2-4 hafta rakamlarda artış olacak” dedi. Okulların açılmasının bu işi çok daha kötü noktalara sürükleyebileceğini kaydeden Şenol “Kontrolden tümüyle çıkabilir” uyarısı yaptı.

Şenol, “Normalde ağır olgular dünyada baktığınız zaman yüzde 1’dir, bizde çok daha yüksek bir rakam çıkıyor. Bu da bize şunu gösteriyor toplumda virüs yükü çok yüksek. Bu da kişilerin çok fazla enfekte kişilerle karşılaştığını gösterir. Baktığınız zaman bireysel koruma kurallarına çok uyan insanlar bile enfekte olmaya başladılar, maskesini takıyor, evinden hiç çıkmıyor ama bir kere devlet dairesine gitmiş, bir kere bankaya gitmiş, bir kere yakınını acile götürmüş sonra kendisi enfekte olmuş ve bütün evde yaşayanları enfekte etmiş. Bu ciddi virüs ve enfeksiyon yükü anlamına geliyor” dedi.

Şenol, “Normalde ağır olgular dünyada baktığınız zaman yüzde 1’dir, bizde çok daha yüksek bir rakam çıkıyor. Bu da bize şunu gösteriyor toplumda virüs yükü çok yüksek. Bu da kişilerin çok fazla enfekte kişilerle karşılaştığını gösterir. Baktığınız zaman bireysel koruma kurallarına çok uyan insanlar bile enfekte olmaya başladılar, maskesini takıyor, evinden hiç çıkmıyor ama bir kere devlet dairesine gitmiş, bir kere bankaya gitmiş, bir kere yakınını acile götürmüş sonra kendisi enfekte olmuş ve bütün evde yaşayanları enfekte etmiş. Bu ciddi virüs ve enfeksiyon yükü anlamına geliyor” ifadesini kullandı. 

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