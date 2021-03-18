Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki günlük vaka sayısı 20 bini aştı /18 Mart 2021 21:50

Türkiye'deki günlük vaka sayısı 20 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri açıklandı. Bu göre 81 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken, yeni vaka sayısı ise 20 bini geçti.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 81 yurttaşın daha yaşamını yitirdiği, 20 bin 49 kişiye vaka, 902 kişiye de koronavirüs hastası tanısı konduğu bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle 29 bin 777 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 18 bin 615 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 503

Tabloya göre, toplam test sayısı 35 milyon 787 bin 480, toplam ağır hasta sayısı bin 503, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638, bugünkü test sayısı 184 bin 452 oldu.

Türkiye'nin 18 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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