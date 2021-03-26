Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bini geçti /26 Mart 2021 21:33

Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre 153 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken, yeni vaka sayısı ise 29 bin 81 oldu.

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Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 220 bin 985 testte 29 bin 81 vaka, 1253 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 208 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 37 milyon 433 bin 913, toplam vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94, toplam vefat sayısı 30 bin  772, toplam ağır hasta sayısı 1810, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 921 bin 37 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


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