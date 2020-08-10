Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki salgın rakamlarında yeni değişim /10 Ağustos 2020 21:49

Türkiye'deki salgın rakamlarında yeni değişim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son 24 saat içinde Türkiye'de ortaya çıkan koronavirüs verilerine göre iyileşen hasta sayısı yeniden tanı konulan kişi sayısını geçti.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 14 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, bin 193 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 858 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 241 bin 997'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 211 oldu. Ağır hasta 603 kişi olarak kayıtlara geçti.

'YÜZDE 20-25 ARALIĞINDA SEYREDİYOR'

Koca, ''Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip'' açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin 10 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'deki salgın rakamlarında yeni değişim Sonraki Haber >>

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Bir Yudum Huzur (2)

Bir Yudum Huzur (2)

ABD'de sokak ortasında soygun

ABD'de sokak ortasında soygun

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza!

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Eksi bilmem nelerden artı bilmem nelere...

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

AKP'ye subliminal mesaj

AKP'ye subliminal mesaj

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

Yolcu uçağı inişte ortadan ikiye ayrıldı!

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:27:50