Türkiye'deki salgın rakamlarında yeni değişim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 14 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Bakan Koca, bin 193 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 858 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 241 bin 997'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 211 oldu. Ağır hasta 603 kişi olarak kayıtlara geçti.







'YÜZDE 20-25 ARALIĞINDA SEYREDİYOR'





Koca, ''Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip'' açıklamasını yaptı.





Türkiye'nin 10 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:







