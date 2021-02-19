Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 82 can kaybı, 7 bin 419 yeni vaka /19 Şubat 2021 21:41

Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 82 can kaybı, 7 bin 419 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 116 bin 674 testte 7 bin 419 vaka, 638 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 82 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 498 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 98 bin 166, toplam vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19, toplam vefat sayısı 27 bin 903, toplam ağır hasta sayısı 1185, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 511 bin 548 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


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