Türkiye'deki yeni günlük vaka sayısı 14 bin 941 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Mart gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre, son 24 saat içerisinde yapılan 148 bin 856 testten 14 bin 941'i pozitif çıktı. Hasta sayısı 834, iyileşen hasta sayısı 11 bin 180 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle bugün 66 kişi daha yaşamını yitirirken toplam ölüm sayısı 29 bin 356'ya yükseldi.





Salgının ilk gününden bugüne kadar 34 milyon 843 bin 480 test yapıldı. Yapılan testlerden 2 milyon 850 bin 930'u pozitif çıktı. Bugüne kadar 2 milyon 670 bin 273 kişi iyileşti.





Ağır hasta sayısı 1349 olarak tespit edildi.







