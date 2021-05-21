Türkiye'den Avrupa'ya bundan sonra nasıl seyahat edilecek?

Tüm dünya genelinde 1 milyar 500 milyon, Türkiye'de ise 27 milyon dozun üzerinde koronavirüs aşısı yapıldı. Ancak Türkiye'de iki aşısı da yapılan kişi sayısı 11 milyon 500 bin. Bu da nüfusun yüzde 14'üne denk geliyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise 200 milyondan fazla doz aşı yapıldı. AB'de hedef, Temmuz ayına kadar birlik içindeki nüfusun yüzde 70'ini aşılamak.





Turizm sezonunun başlaması ile birlikte Türkiye yabancı turistlere karşı bazı düzenlemeler yapmaya başladı. Diğer yandan Türkiyeli vatandaşlarda AB içinde nasıl tatil yapabileceklerini bilmek istiyor.





Türkiye aşı olan vatandaşları için "Aşı Kimliği" uygulamasını geliştirdi. Her iki doz aşısını tamamlayanlar, Hayat Eve Sığar (HES) veya e-nabız sistemi üzerinden bu kartı kare kod eklenmiş bir şekilde alabiliyor. Türkçe ve İngilizce bilgilerin yazılı olduğu kimliğin üzerinde kişisel bilgilerin yanı sıra eklenmesi halinde pasaport numarası, aşının adı ve tarihi de yer alıyor.





Aşı Kimliği olanlar Macaristan ve Sırbistan'a gitmek için vize başvurusu yapabiliyor. 17 Mayıs'ta başlayan uygulamada, Macaristan için yapılacak vize başvurularında "Aşı Kimliği" talep ediliyor. Bu belge ile karantina ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor.





Aşı kimliği olmayanların ise en az 10 gün tıbbi tarama ve karantina zorunluluğu var. Sadece turistik ve aile-arkadaş ziyareti amacıyla yapılabilecek olan vize başvurularında BioNTech ve Sinovac aşıları kabul edilebiliyor. Vize başvurusunda ayrıca otel ve uçak biletinin ise satın alınmış olması zorunluluğu bulunuyor. Aynı durum Sırbistan için de geçerli.





Ancak alınacak vizeler ile diğer AB üyesi ülkelere giriş ve çıkış yapılamıyor.





AB içinde oturma izni ya da vatandaşlığı bulunan, iki aşısını da olanlar veya koronavirüse yakalanıp yeniden iyileşenler birlik içinde gezebilecek. Türkiye gibi dışarıdan ülkeler için ise hala bir karar alınmadı.





Burada hem hangi aşıları olanların kabul edileceği hem de vaka sayısında artış olmasında hızlı bir fren sisteminin nasıl olacağı konuşuluyor.





AB şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson'ın aşılarını onayladı. Türkiye'de ise BioNTech ve Sinovac aşıları uygulanıyor.





Türkiye'de acil kullanım onayı verilen Sputnik V'e başlanmadı. Bu aşı AB içinde de ön değerlendirmede.





Mevcut şartlarda vefat, doğum ve düğün gibi istisnalar dışında Türkiye'den Almanya'ya kısa süreli seyahatler mümkün değil. Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyenlerin www. einreiseanmeldung.de adresine kaydolmaları ve kayıt belgesini Almanya'ya girişte yanlarında bulundurmak zorunlu. Ayrıca uçuş öncesi 48 saat içinde yaptırılmış negatif PCR testi sonucunu göstermek ve 10 gün boyunca bu sonucu saklamak lazım.





İngiltere'de oturma izni olan veya vatandaşlığı bulunanların ise Türkiye'den gidişlerinde 10 gün boyunca otel karantinasında kalmak zorunda.