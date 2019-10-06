Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısında rekor artış /06 Ekim 2019 12:24

Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısında rekor artış

Türkiye'den AB'ye geçen sığınmacı sayısında rekor artış Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gelen sığınmacı sayısı yılın ilk dokuz ayında yüzde 23 arttı. Gelenlerin çoğunun Afgan, Suriyeli ve Iraklı olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) sığınmacı sayıları ile ilgili bir "Durum Raporu" yayınladı. Welt Am Sonntag gazetesinde yer alan rapora göre bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında Türkiye'den 46 bin 546 sığınmacı Avrupa Birliği'ne geldi. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 23 artışa tekabül ediyor.

Gelen sığınmacıların daha çok Afganistan, Suriye ve Iraklı olduğu ve daha önce İran'da bulunan Afganların artan oranda AB ülkelerine geçiş yaptığı belirtildi.

Raporda ayrıca, sadece 23-29 Eylül haftasında 3 bin 710 sığınmacının Türkiye üzerinden Yunanistan'a giriş yaptığı belirtilirken, söz konusu rakamın 2016 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana bir rekor olduğu kaydedildi.

Yunanistan'a sığınmacı akını

AB Komisyonu raporunda, Yunanistan Göç Bakanlığı'nın "yıl sonuna kadar 25 bin sığınmacının daha gelmesini bekledikleri" yönündeki tahminine de yer verdi.

Diğer yandan raporda Yunanistan'a sığınmacı akını olduğu halde aynı dönemde Türkiye'ye sadece 102 sığınmacının mutabakat kapsamında geri gönderilmesi eleştirildi. Raporda "Bu AB-Türkiye mutabakatının yürürülüğe girmesinden bu yana kaydedilen en düşük rakam" denilerek geri gönderme işlemlerinin yavaşlığının kritik düzeyde olduğu aktarıldı.

Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan Geri Kabul Anlaşması, kaçak yollarla Yunanistan'a gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, iade edilen her Suriyeli karşılığında da bir Suriyeli sığınmacının yasal yollardan Avrupa'ya kabul edilmesini öngörüyor. Bu çerçevede AB, Türkiye'den 72 bin kadar sığınmacıyı kabul edeceğini taahhüt etmişti. Avrupa Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 Suriyeli Türkiye'ye geri gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısında... Sonraki Haber >>

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

Ayın elemanına ilginç hediye

Ayın elemanına ilginç hediye

El freni çekilmeyen vinç dereye gömüldü

El freni çekilmeyen vinç dereye gömüldü

Kazı anı kamerada!

Kazı anı kamerada!

Böyle olur yandaşların kavgası!

Böyle olur yandaşların kavgası!

Siz bu insanları ağaç kabuğu yemeye mahkûm etmediniz mi?

Siz bu insanları ağaç kabuğu yemeye mahkûm etmediniz mi?

Gergerlioğlu'ndan hukuksuz müdahalede bulunan polise: Yaptığınız bu rezilliktir

Gergerlioğlu'ndan hukuksuz müdahalede bulunan polise: Yaptığınız bu rezilliktir

Erdoğan'ın kafası karışık... AK Parti yerine 'Refah Partisi' dedi

Erdoğan'ın kafası karışık... AK Parti yerine 'Refah Partisi' dedi

Enes Kanter'e aktrollerden Cuma namazı sonrası sözlü saldırı

Enes Kanter'e aktrollerden Cuma namazı sonrası sözlü saldırı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:14