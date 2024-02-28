Türkiye'nin dev süt üreticisi iflas etti

Yeniçağ'ın haberine göre mahkeme, Süt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına yönelik kararda şu ifadeleri kullandı:
"Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 04.02.2022 tarih ve 2021/494 sayılı kararları ile Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat: 11.34’te açılmasına karar verilmiştir."
Bu zorlu ekonomik dönemde birçok şirket iflasın eşiğine gelirken, Sel Süt de maalesef bu kervana katıldı. İşsiz kalan çalışanlar ise iş aramaya başladı.