Dolar/TL'de yeni rekor: TL, tüm zamanların en dip seviyesinde

İstanbul serbest piyasada dolar 31,1660 liradan, Euro 33,7420 liradan güne başladı. Dolar, sabah saatlerinde 31.38810 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Serbest piyasada 31,1640 liradan alınan dolar, 31,1660 liradan satılıyor. 33,7400 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 33,7420 lira olarak belirlendi.



Dün doların satış fiyatı 31,1480 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 33,7680 lira olmuştu.



KÜRESEL PİYASALAR ABD'NİN BÜYÜME VERİSİ ÖNCESİ KARIŞIK



Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi öncesi temkinli bir seyir izleniyor.



Geçen hafta gündemin odağında bulunan ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları yerini ülkedeki makroekonomik verilere bırakırken, ABD'de bugün açıklanacak Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) yanı sıra yarınki enflasyon ve tüketici harcamaları verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği düşünülüyor.



Analistler, söz konusu makroekonomik verilerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi durdurabilecek ve fiyat baskılarının yeniden artmasına neden olabilecek yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında faiz oranlarını düşürmek için aceleleri olmadığını ifade etti.



Para piyasalarında büyüme verisi öncesi, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali ise mayısta yüzde 19 ve haziranda yüzde 61 ile fiyatlanıyor.



Öte yandan, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısından gelecek haber akışı da yatırımcıların odağına yerleşti.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, geçen yıl küresel ekonomik büyümenin dirençli ve tahmin edilenden daha güçlü olduğunu belirterek, enflasyonun ise düştüğünü ve ekonomilerin yaklaşık yüzde 80'inde bu yıl da düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.



ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre ise dayanıklı mal siparişleri, ocakta aylık bazda yüzde 6,1 ile beklentilerin üzerinde azaldı ve Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.



Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi de şubatta aylık 4,2 puan azalışla 106,7'ye gerileyerek 4 aydan sonra ilk kez düşüş gösterdi.



ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.



Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'da bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,9 seviyesinde seyrediyor.



Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor.



Kızıldeniz'de devam eden jeopolitik riskler ve OPEC+'nın arz kesintilerini uzatacağına yönelik haber akışı petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemesine karşın ABD petrol stoklarındaki artışın, fiyatları az da olsa baskıladığı görülüyor.



Dün yüzde 0,9 artışla 82,4 dolardan günü tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 82,3 dolardan işlem görüyor.



Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin, 57 bin 250 dolarla Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.



Öte yandan, dün video oyunu şirketi Sony Interactive Entertainment, küresel iş gücünün yüzde 8'ine karşılık gelen 900 çalışanını işten çıkarma planını duyurdu.



Dün, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.