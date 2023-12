Türkiye'nin EURO 2024'teki grubu ve rakipleri belli oldu

Türkiye'nin EURO 2024'teki grubu ve rakipleri, Almanya'da düzenlenen kura çekimi ile belli oldu. F Grubu'nda yer alan Türkiye, daha önce birçok kez Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya geldiği ülkelerle eşleşti. Türkiye'nin grubundaki rakiplerinden biri, play-off turunun ardından belli olacak.



Hamburg kentindeki kura çekimine, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı. Türkiye, elemelerdeki grubunu birinci sırada tamamladığı için, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EURO 2024'ün kura çekiminde 2. torbadan yer aldı.



Turnuva, 24 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve bu takımlar 6 farklı grupta mücadele edecekler. Her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar ve gruplarında üçüncü sırayı alıp en iyi performansı gösteren 4 takım, son 16 turuna yükselecek. Bu turdan sonra turnuva, tek maç üzerinden eleme yöntemiyle devam edecek.



Turnuvaya katılacak 21 takım, kura çekimiyle gruplarını öğrenirken, kalan 3 takım ise, 21-26 Mart tarihleri arasında oynanacak EURO 2024 play-off turunda başarılı olarak finallere katılmaya hak kazanacak.



İşte Türkiye'nin EURO 2024'te yer aldığı grup ve rakipleri:



A GRUBU: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk,

C GRUBU: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D GRUBU: Hollanda, Avusturya, Fransa, (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya),

E GRUBU: Belçika, Slovakya, Romanya, (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)

F GRUBU: TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg)

NOT: Parantez içindeki ülkeler, play-off turuna katılacak ve 4 takım gruplarda yer alacak.



EURO 2024 MAÇLARININ OYNANACAĞI 10 STAT



EURO 2024 grup aşamalarındaki maçlar 10 farklı statta oynanacak.



Karşılaşmalar Münih, Stuttgart, Köln, Dortmund, Hamburg, Berlin, Leipzig, Gelsenkirchen ve Düsseldorf şehirlerinde gerçekleştirilecek.