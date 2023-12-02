Samanyolu Haber /Dünya / Hamas: Savaş bitene kadar esir takası yok /02 Aralık 2023 20:55

Hamas: Savaş bitene kadar esir takası yok

İsrail ile 7 Ekim’den beri çatışmalara devam eden Hamas, artık esir takasıyla ilgili bir anlaşma yapılmayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Hamas yetkilisi, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Gazze’de savaş bitene kadar bir esir takası anlaşması yapılmayacağını bildirdi.

Yetkili, geri kalan rehinelerin İsrail askerleri veya orduya hizmet eden erkeklerden oluştuğunu bildirdi.

Hamaslı yetkili ayrıca “Ateşkes sağlanmadıkça ve Filistinli tutuklular serbest bırakılmadıkça, İsrailli rehineler de serbest bırakılmayacak” dedi.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta “insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
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