Pendikspor-Galatasaray maçında elektrik kesintisi

Kesinti gerçekleştikten kısa bir süre sonra elektrikler tekrar geldi ve stat ışıkları yeniden devreye girdi.





Süper Lig 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, maç öncesinde ve mücadelenin 36. dakkasında elektrik kesintisi yaşandı.Saat 19.00'da başlayan mücadele öncesinde, iki ekibin oyuncuları ısınmak için sahaya çıktı. Futbolcular karşılaşma için hazırlıklarını sürdürdüğü sırada bir anda stadın elektrikleri kesildi.Kapasitesi arttırılan ve zemini dahil birçok yeniliğin yapıldığı Pendik Stadı karanlığa gömüldü. Tribündeki taraftarlar, telefonlarının ışıklarıyla ortamı aydınlattı.Mücadenin 37. dakikasında statta yine elektrik krizi yaşandı.Karşılaşma devam ettiği sırada aniden stat ışıklarının sönmesi sonrası maç durdu. Yaklaşık 15 saniyelik karanlığın ardından, elektrikler geldi ve mücadele kaldığı yerden devam etti.