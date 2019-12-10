Türkiye'nin F-35'lerini ABD satın alacak

ABD'nin 2020 Savunma Bütçesi'ne ilişkin Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanan ortak metinde ilginç bir madde dikkat çekti.





Söz konusu maddeye göre, "Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık" fon ayrılması öngörülüyor.





Raporda, "Konferans üyeleri, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını destekliyor. Bu nedenle Savunma Bakanlığı, Türkiye tarafından satın alınan tüm F-35 uçaklarının geri alınmasını destekliyor" denildi.





Türkiye'nin programdan çıkarılması sonrası ortaya çıkacak yedek parça açığı için de fon sağlanması öngörülürken, "Savunma Bakanı'nın Türk F-35A uçakları satın alınmadan önce gerekli destek ekipmanının üretildiğini ve Türk F-35A uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri F-35A filosuna entegre edilecek şekilde yapılandırıldığını teyit etmesini gerektiren bir hüküm eklenmesi öngörülüyor" ifadesi kullanıldı.





TÜRKİYE NE KADAR HARCADI?





ABD, Türkiye'ye teslim edilmesi gereken F-35'ler için 440 milyon dolarlık bir fon ayırırken, Türkiye'nin söz konusu proje için yaptığı ödeme bu rakamın oldukça üstünde.





F-35'lere için yapılan harcamalara ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F-35 projesi için zaten 1,25 milyar dolar ödeme yaptık. Eğer bu tarz yanlış bir hamle yaparlarsa uluslararası tahkim mahkemesine gideriz ve bugüne kadar yaptığımız harcamaları geri ödemelerini isteriz" demişti.