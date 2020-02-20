Samanyolu Haber /Dünya / Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı /20 Şubat 2020 23:58

Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı

Angele Merkel ile Emmanuel Macron'un Vladimir Putin ile İdlib konusunda telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

SHABER3.COM

Almanya Kabine Sözcüsü Steffen Seibert, Şansölye Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Angela Merkel ve Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib konusunda ortak görüşmelere hazır olduklarını söylediğini aktarıldı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Seibert, yaptığı açıklamada, Merkel ve Macron'un, Putin'e Erdoğan ile İdlib krizini çözmek için ortak görüşmelere hazır olduklarını söylediğini kaydetti.

Alman Kabine Sözcüsü şöyle konuştu:

"Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’nin İdlib bölgesindeki insanların yıkıcı insani durumundan ne kadar endişe duyduklarını açıkladı. Askeri operasyonlara derhal son vermeye ve muhtaçlara engelsiz insani erişimi sağlamaya çağrısında bulundular. Krize politik çözüm bulmak amacıyla Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak görüşme gerçekleştirmeye hazır olduklarını dile getirdiler."

Kremlin’den yapılan açıklamadaysa, telefon görüşmesinde özellikle İdlib bölgesinde, aşırılık yanlısı oluşumların Suriye hükümet güçlerine karşı saldırganlığı sonucu aniden gerilen durum bağlamında Suriye krizinin çözümünün ele alındığı belirtilirken, "Sivil halk için negatif insani sonuçlara izin verilmemesinin önemi vurgulandı" denildi.

Görüşmede ayrıca Libya konusuna değindiği aktarılırken, Berlin konferansında alınan kararlar doğrultusunda ateşkese uyulması ve politik diyalogun canlandırılması gerektiği vurgulandı.

   
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