Türkiye'nin gıda güvenliği tehlikede





Türkiye'nin tarım ürünlerinde ithalat kalemi giderek artarken özellikle stratejik ürünlerdeki ithalatçı konumu Türkiye'nin gıda güvenliği de tehlikeye atıyor.









NOHUTTAKi BAŞARI DiĞER ÜRÜNLERDE DE YAKALANABiLiR

Türkiye, nohuttaki başarısını diğer ürünlerde de yakalayabilir. Uygulanan yanlış politikalardan dolayı nohutta bile ithalat kalemi hızla artarken, son yıllarda verilen desteklerle birlikte ekim alanlarının genişlemesi Türkiye’nin ithalatını düşürürken ihracatını da artırdı.





KIRMIZI ETTE BREZiLYA VE URUGUAY’A BAĞLIYIZ

* Yeterli ıslah çalışmalarının yapılmaması ve yem girdi maliyetlerinin çok yüksek olması hayvancılıkta üretimi baltalarken, büyükbaşta ithalat kalemini de yükseltiyor. Damızlık dişi hayvan, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden ithal edilirken besilik hayvanlar ise Brezilya ve Uruguay’dan ithal ediliyor. Kırmızı et ithalatında Sırbistan, Bosna Hersek ve Polonya başı çekiyor.