Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin gıda güvenliği tehlikede /09 Mayıs 2022 12:35

Türkiye'nin gıda güvenliği tehlikede

Türkiye’nin artan nüfusuna rağmen buğday üretimi artmadığı gibi yıllar içinde geriledi. Ayçiçeği, mısır ve pamuk gibi temel ürünlerde de ihtiyacın önemli bir bölümü ithalatla karşılanıyor.

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Türkiye'nin tarım ürünlerinde ithalat kalemi giderek artarken özellikle stratejik ürünlerdeki  ithalatçı konumu Türkiye'nin  gıda güvenliği de tehlikeye atıyor.


NOHUTTAKi BAŞARI DiĞER ÜRÜNLERDE DE YAKALANABiLiR
Türkiye, nohuttaki başarısını diğer ürünlerde de yakalayabilir. Uygulanan yanlış politikalardan dolayı nohutta bile ithalat kalemi hızla artarken, son yıllarda verilen desteklerle birlikte ekim alanlarının genişlemesi Türkiye’nin ithalatını düşürürken ihracatını da artırdı.

KIRMIZI ETTE BREZiLYA VE URUGUAY’A BAĞLIYIZ
* Yeterli ıslah çalışmalarının yapılmaması ve yem girdi maliyetlerinin çok yüksek olması hayvancılıkta üretimi baltalarken, büyükbaşta ithalat kalemini de yükseltiyor. Damızlık dişi hayvan, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden ithal edilirken besilik hayvanlar ise Brezilya ve Uruguay’dan ithal ediliyor. Kırmızı et ithalatında Sırbistan, Bosna Hersek ve Polonya başı çekiyor.
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