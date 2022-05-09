Erdoğan, Suudi'den istediğini alamadı: Aşkımız tek taraflıymış...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davanın Suudilere, yani infaz emrini verenlere devrinden yaklaşık üç hafta sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye düzenlediği ziyaret, gündem olmuştu.





Murat Muratoğlu, Sözcü'deki bugünkü yazısında ' Suudi Arabistan' ziyaretinde ne heyetler arası resmi müzakere ne de diplomatik teamüller gereği görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı yapıldığını ifade etti.





"Resmi açıklamaya dahi gerek duyulmadı. Niye gidildiği belli değildi" diyen Muratoğlu, şöyle devam etti:





"Piyasada 10 milyar dolarlık Suudi Merkez Bankası ile swap anlaşması iddiası dolaşsa da daha bir şey yok ortada… Oysa Pakistan Başbakanı ile Suudi Kralı başkanlığındaki heyetler arası görüşmeler ardından Suudi sarayından yapılan “resmi açıklamada” Pakistan'a 8 milyar dolar tutarında bir mali kaynak desteği sağlandığı dile getirildi.





'OYSA ARAMIZ NE KADAR İYİYDİ'

Ya biz? Oysa aramız ne kadar iyiydi… Suudi Kralı öldü. Erdoğan, Afrika ziyaretini yarıda kesip Arabistan'a cenazeye gitti. Türkiye'de milli yas ilan edildi, bayraklar yarıya indi. Öyle de severdi.





'TEK TARAFLIYMIŞ AŞKIMIZ'

Suudi'nin sevgisi Türkiye'de saçını ektirene kadarmış. Gerçekten de tek taraflıymış aşkımız… Belli ki yönetim olarak bu işe şaşkınız! Amerika izin vermeden Türkiye'ye para yollayabilir mi sandınız?"