Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması Batı'da nasıl yankılandı? /11 Temmuz 2023 08:49

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması Batı'da nasıl yankılandı?

Ankara'nın İsveç'in üyeliğine karşı bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü itirazını kaldırması Batı medyasında geniş yer buldu.

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Türkiye'nin pazartesi günü İsveç'in NATO'ya katılmasına yeşil ışık yakması, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı tarihten bu yana Batılı müttefikler için 'tarihi bir gün' oldu. Ankara'nın İsveç'in üyeliğine karşı bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü itirazını kaldırması Batı medyasında geniş yer buldu.

Biden: Erdoğan ile çalışmaya hazırım

NATO zirvesi için Vilnius'a gelen ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in Atlantik İttifakına katılmasını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Joe Biden yaptığı açıklamada "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım" dedi ve İsveç'i NATO'nun 32. üye ülkesi olarak karşılamayı "dört gözle beklediğini" söyledi.

Almanya: Memnuniyetle karşılıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Twitter üzerinden paylaştığı mesajında gelişmeyi "Vilnius'tan iyi haber" olarak nitelendiren Baerbock, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının yolu nihayet açıldı" dedi.

AB - Türkiye ilişkilerini 'yeniden canlandırma' kararı

Cumhurbaşkanı  Erdoğan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO zirvesi çerçevesinde Vilnius'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri "yeniden canlandırma" konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Charles Michel Twitter'dan yaptığı açıklamada "NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüşme gerçekleştirdik. İlişkilerimizi yeniden canlandırmanın yollarını konuştuk" dedi.

Erdoğan, zirveden önce, "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" demişti.
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