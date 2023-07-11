Samanyolu Haber /Politika / Suriye, Ümit Özdağ'ın vizesini iptal etti /11 Temmuz 2023 00:46

Suriye, Ümit Özdağ'ın vizesini iptal etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gideceğini duyurmuştu. İddiaya göre Suriye, Özdağ'ın ülkeye giriş iznini iptal etti.

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BirGün'de yer alan habere göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçen Haziran ayı sonuda Suriye'ye gideceğini açıklamıştı. Özdağ, Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra ülkenin önemli kentlerinden biri olan Lazkiye'de bir dizi temasta bulunacağını açıklamıştı.

Özdağ'ın Suriye ziyaretinin bu hafta gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak gazeteci Musa Özuğurlu akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Suriye yönetiminin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ülkeye girmesine izin vermediğini iddia etti.

Özuğurlu yaptığı paylaşımda "Ümit Özdağ’ın vizesi iptal edildi. Suriye makamları Ümit Özdağ’ın Suriye’ye giriş iznini iptal etti" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: GİDEMİYORUM

Konu ile ilgili Halk TV'ye konuşan Özdağ "Suriye'ye gidemiyorum" ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Sözcüsü Ali Şehirlioğlu ise "Net bir bilgim yok. Genel başkan ile henüz görüşmedim. Ancak vize ile ilgili bir sorun olabilir" dedi.
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