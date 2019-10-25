Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin kırmızı bülten çıkardığı Kobani'ye Twitter 'mavi tik' verdi /25 Ekim 2019 11:04

Türkiye'nin kırmızı bülten çıkardığı Kobani'ye Twitter 'mavi tik' verdi

Twitter'ın Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanı Mazlum Kobani'nin hesabına 'mavi tik' vererek onayladığı görüldü. Kobani, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranıyor.

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Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım sitesi Twitter, Türkiye tarafından kırmızı bülten ile aranan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) başkomutanı Mazlum Kobani'nin hesabına 'mavi tik' vererek onayladı.

Böylelikle Kobani'nin hesabı Twitter'daki 'onaylanmış hesaplar' arasına girdi. 

Kobani'nin 'Mazloum Abdî' isimli hesabının 40 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Kobani, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesi"'nin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor ve Türkiye'deki yargı birimlerince çok sayıdaki saldırının sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Erdoğan son olarak katıldığı yayında kırmızı bültenle ABD'den Mazlum Kobani'yi isteyeceklerini belirtmişti.

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