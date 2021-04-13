Türkiye'nin konuştuğu savcıya inceleme izni çıktı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül’ün sırası gelmeden kendisini muayene etmediği için Doktor Kemal Gökhan Günel’i gözaltına aldırdığı iddiasını yalanlamıştı. Adalet Bakanı Gül, savcı Mehmet Bülbül hakkında HSK’ye inceleme izni verdi.







Doktor Kemal Gökhan, Başsavcı Ahmet Tekne’nin yalanladığı olayı şöyle anlatmıştı: “Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve (onu) muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi.”





“TERS KELEPÇE YAPIN, EMNİYETE GÖTÜRÜN”





“Ben de kendisine, (daha önce) muayene ve tedavi olduğu ve kendisinin takibini yapan ilk hekime muayene olması gerektiğini ilettim. Odamda bana bağırdı çağırdı. ‘Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin’ dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Hastalarım odanın önünde birikmiş şekilde duruyor. Odama girdiğimde savcı bey hâlâ odadan gitmemişti. Sonra ‘Ters kelepçe yapın, emniyete götürün’ şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde, hastanede nöbetçi doktordum.”





Başsavcı Tekne, Mehmet Bülbül’ün ortopedik tedavisinin devam olarak hastaneye gittiğini ve nöbetçi doktorun asıl doktorun izinli olduğu gerekçesiyle tedaviden kaçındığı belirterek, şu ifadelere yer vermişti:





TEKNE: HAKARETTEN İFADESİ ALINDI





“Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B’nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B’nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”