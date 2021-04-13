AKP'nin savcısına bak! Usulsüz muayene sırası vermeyen doktoru gözaltına aldırdı

Bugün Osmaniye Devlet Hastanesine ortopedi servisine muayene olmak için giden Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül, iddiaya göre ortopedi doktoru Kemal Gökhan Günel’e sırası ve randevusu olmadan muayene olmak istedi. Doktor Günel’in sırası ve randevusu olmadan muayene etmeyeceğini söylemesi üzerine Savcı Mehmet Bülbül, yetkisini kullanarak doktor Kemal Gökhan Günel’i polis tarafından savcılığa ifade vermek üzere davet etti.





Görevli doktor Günel, sekreteriyle birlikte Osmaniye Cumhuriyet Savcılığında ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Doktor Günel’e destek olarak Osmaniye Tabip Odası Başkanı, hastane idarecileri ve birçok doktor meslektaşı eşlik etti.





“BAŞSAVCIYIM, SENİNLE UĞRAŞIRIM”





Doktor Günel, yaşanan olayı şöyle anlattı:





* Bugün odamıza izinsiz girme olayı yaşandı. Başka bir hastayı muayene ederken kapı şiddetli bir şekilde çalındı. Sekreterim Defne hanım kapıya doğru yönelmiş. Defne hanımı iterek içeri girmiş, ‘Ben başsavcıyım’ diyerek içeri giriş yapmış. Ben hastanın işini bitirdiğimde beni acilden aradılar. Acilden arandıktan sonra tam telefonu kapattığım an ‘Bana bakacak mısın’ diye biri seslendi. Kendisine dönüp ‘Sorun neydi?’ dedim. Kendisi, başka bir hekim arkadaşımıza daha önce muayene olduğunu, kontrol zamanının olduğunu, kontrolünün yapılmasını istediğini söyledi. Bu işlerde ilk doktoronuz kimse ondan randevu almanız lazım dedim. Durumunuz acil değil diye belirttim.





* Şahıs, ‘Bana akıl verme, bana bakacaksın’ diye bir girişimde bulundu. Çok şaşırdım. Böyle bakmamız mümkün değil dedim. ‘Ben Cumhuriyet başsavcıyım, seninle uğraşırım’ dedi. Bizim kendi haklarımız var dedim. Gerekli yerlere gidip şikayette bulunabileceğini söyledim. Bunun üzerine şahıs odadan çıkmadı. Sesini yükseltip parmak sallamaya başladı. Normal yolla konuşmama rağmen bana bağırarak konuşma demeye başladı. Beyefendi, sizinle diyalog kuramıyorum’ deyip odadan çıkıp gittim.









“POLİKLİNİĞİ KAPATIP HASTALARI KAPININ ÖNÜNE KOYDU”





Günel, daha sonra yaşananları şöyle anlattı:





* Geri döndüğümde bir baktım ki bizim polikliniğimiz kapanmış. Hastaların hepsi kapının önünde bekliyor. Biz anahtarımızla içerip girip bir baktık, savcı bey orada oturuyor. ‘Bakın, diğer hastaların işini yapmamızı engelliyorsunuz, nüfuzunuzu kullanarak diğer hastaların sağlık hakkını işgal ediyorsunuz’ dedik. Sinirlendi, bağırmaya, parmak sallamaya başladı. Böyle olunca güvenliği çağırdık. Güvenlikten 2 kişi geldi. Herkesin gözü önünde dışarı çıkmasını istedim. ‘Ben gerekli yerleri aradım, bak nasıl sana kendime baktıracağım, seninle ilgileneceğim’ diye tehditler savurdu. Odadan çıkıp gittim. Hastanenin başka birimleri şahsı dışarı çıkardı.





“HASTANEDE NÖBETÇİYKEN TERS KELEPÇEYLE SORGUYA GÖTÜRMEK İSTEDİLER”





İşine döndüğünde daha sonra karakoldan çağrıldığını öğrendiğini belirten doktor Kemal Gökhan Günel, “Hastalara bakarken öğrendim ki mevcutlu bir şekilde karakoldan isteniyormuşum. Tamamen keyfi bir uygulama şeklinde. Biz adam öldürmedik, kimseyi yaralamadık, sadece usulsüz sıra isteyen birisine sıra vermemiz mümkün değil diyerek ters kelepçeyle sorguya götürülmem gerekiyormuş. Ben hastanede bu arada nöbetçiydim. Hastanede nöbetimi bırakıp gitmek zorunda bırakıldım” dedi.





İKİ TARAF DAVACI OLDU





Adliyeye giderek doktor Günel’e destek olan Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Şemsi Soner Özdemir, “Arkadaşımızın bir suçu, hakareti yok. Böyle bir uygulamanın uygunsuzluğu üzerine toplandık. İfadeler alındı, serbest bırakıldı. İki taraf birbirine davacı oldu” açıklamasında bulundu.