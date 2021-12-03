Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye'nin kredi notu risk altında' /03 Aralık 2021 02:17

'Türkiye'nin kredi notu risk altında'

Kredi derecelendirme kuruluşu Standart&Poors'tan yapılan açıklamada Merkez Bankası'nın döviz kurundaki yükselişi önlemek için "ödünç alınmış" rezervleri kullanarak liraya olan güveni daha da zedeleme riski aldğını ve son gelişmelerin mevcut ülke kredi notunu da riske attığını bildirdi.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Standart&Poors, Merkez Bankası'nın 'ödünç alınmış rezervleri' kullanarak, doların ateşini düşürmeye çalışmasının, TL'ye güveni daha da azaltacağı ve Türkiye'nin kredi notunun risk altında olduğu uyarısında bulundu. 

Türkiye'nin ekonomik kriz karşısındaki tutumuna dair S&P tarafından yapılan açıklama, Reuters tarafından duyurulurken, şu anki döviz cinsinden notu B+ olan Türkiye'yle ilgili olarak, "Döviz kurunu korumak için bu ödünç alınan rezervleri kullanmak, bize liraya olan güveni daha da zedeleme ve potansiyel olarak finansal istikrara ilişkin soru işaretlerini artırma riski taşıyor" denildi.

Kredi değerlendirme kuruluşu söz konusu ödünç almanın, dolaylı olarak hane halklarından döviz ve altın mevduatlarına karşı zorunlu karşılıklar yoluyla ya da swap hatları aracılığıyla Türk ticari bankaları üzerinden gerçekleştiğini kaydetti.

Reuters'in haberinde "Merkez Bankası'nın yükselen enflasyona rağmen hızlı bir şekilde art arda üçüncü faiz indirimini yapmasıyla lira geçen ay neredeyse yüzde 30 oranında düştü. Çarşamba günü Merkez Bankası, lirayı desteklemek için döviz piyasalarına müdahale ettiğini söyledi" ifadeleri dikkat çekti.
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