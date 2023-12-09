Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin önde gelen bir gıda şirketine daha kayyım atandı! /09 Aralık 2023 12:52

Türkiye'nin önde gelen bir gıda şirketine daha kayyım atandı!

Türkiye'nin önde gelen gıda üretim fabrikalarına sahip olan Tatbak grup şirketlerine, büyük ortak Zeki Doruk ile diğer ortak İsa Albayrak arasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle kayyım atandı.

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Tatbak grup şirketlerinde, büyük ortak Zeki Doruk ile diğer ortak İsa Albayrak arasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle İsa Albayrak, şirketlerden ayrılmak ve ortaklık payını almak için İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ticari davalar açtı.
Dava dosyasına giren yeminli mali müşavir raporunda yönetim kurulu başkanı Zeki Doruk’un, usulsüz şahsi malvarlığı edindiği ve şirketi zarara uğrattığı tespitine yer verildi.

KAYYIM ATANMASI TALEP EDİLDİ

İsa Albayrak, avukatı Efe Murat Bulut aracılığıyla şirketlere kayyım atanmasını talep etti.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün aktardığı habere göre, mahkemece yapılan değerlendirmede, Zeki Doruk’un şirketi zarara soktuğu belirtilerek, şirkete kayyım atanmasına karar verildi.

Ticaret gazetesinde yayımlanan ilana göre, Tatbak Gıda ve Tatbak Mağazacılık şirketleri yönetim kurulu başkanı olan Zeki Doruk’un şirket mal varlığı üzerinde tasarruf etme, şirkete ait banka hesaplarından para çekme, kambiyo evrakı düzenleme ve şirket adına harcama yapma dahil şirketle ilgili her türlü karar ve tasarruf işlemleri kayyım onayına bağlandı.

HAKMAR MARKETLERDE SATIŞ YAPIYOR

Öte yandan Tatbak'ın Hakmar marketlerde de satış yaptığı, Tatbak şirketlerinin indirim marketler zinciri olan Hakmar marketler ile aynı grup şirketler arasında olduğu belirlendi.
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