Türkiye'nin üyeliğine AB Dönem Başkanı İspanya'dan yeşil ışık

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı basın toplantısında, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.





"Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz." diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını ifade etti.





AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya'nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Erdoğan'a söz verdiğini söyledi.Sanchez, İspanya'nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.