Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'nin üyeliğine AB Dönem Başkanı İspanya'dan yeşil ışık /12 Temmuz 2023 21:21

Türkiye'nin üyeliğine AB Dönem Başkanı İspanya'dan yeşil ışık

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine yeşil ışık yaktı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı basın toplantısında, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

AB ÜYELİĞİNE YEŞİL IŞIK

AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya'nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair  Erdoğan'a söz verdiğini söyledi.

"Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz." diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını ifade etti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Sanchez, İspanya'nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
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